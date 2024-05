'Samen, maar ook vrij' zijn de bewoners van woongemeenschap Groene Veste in Haarlem

De woning van Jos is ruim. In de slaapkamer staat een éénpersoonsbed. Haar man Gé is een aantal jaar geleden overleden. Via een breed balkon kijkt ze uit op een park. "Kijk, de meerkoeten krijgen jonkies. Onderling doen we hier een wedstrijdje wie ze het eerste ziet." "Krijg je dan geen insecten of pluisjes vanuit het park hier binnen?", vraagt Adriënne, waar alles nog een beetje nieuw voor is. Jos haalt haar schouders op. "Nee hoor."

Van Nieuw-Vennep naar Haarlem

"We woonden in een éénsgezinswoning in Nieuw-Vennep, voordat we hier naartoe verhuisden", vertelt Jos. "We gingen met een natuurorganisatie al veel op vakantie met groepen. Trektochten, noem maar op. Dat was echt ons ding. Zo leerde ik iemand kennen die hier een woongroep voor senioren ging starten", legt Jos uit.

"Gé en ik wilden ook graag in een groep wonen. Lekker samen dingen ondernemen. Er kwamen hier ook mensen wonen, die veel wilden wandelen. Lekker actief zijn, dat wilden wij ook. Maar mijn man wilde het toch nog even uitstellen. Totdat hij zijn heup brak. Toen zag hij in dat het toch wel fijn zou zijn om in een groep te leven, in plaats van alles met zijn tweeën op te lossen."

Ze kregen een woning toegewezen en door gezamenlijke activiteiten leerden ze hun 'buren' beter kennen. "Reisjes naar Antwerpen, naar Berlijn. Zo werden we langzaam 'een groep.'"

