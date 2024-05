Hengels klaar? Vissen maar!

Om 09:50 uur gaat het eerste startsein af en mogen de vissers voerballen in het water gooien om de vissen te lokken. Dat gaat met de hand of met een aansluitstuk op de hengel waarmee je ver over het kanaal kunt rijken en de voerballen ver in het water kunt krijgen. Om 10:00 uur klinkt het tweede startsein en gaan de hengels het water in. De vissers hebben tot 16:00 uur 's middags de tijd om zoveel mogelijk witvis te vangen uit het zoete water. Deze worden in een opvangnet in het water gehouden tot de wedstrijd voorbij is. Dan gaat de wedstrijdleiding bij alle vissers wegen en volgt de winnaar.

