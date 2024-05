Woning in Venserpolder gesloten na vondst duizenden euro's cashgeld en coke

De politie kreeg het pand in zicht na een anonieme melding waarin werd gemeld dat de bewoner cocaïne zou dealen vanuit de woning. Eerder was er ook al een melding over het pand binnengekomen dat er mogelijk harddrugs zou worden gemaakt.

Het pand werd na de melding in de gaten gehouden en agenten zagen dat in een korte tijd meerdere mensen voor een 'flitsbezoek' langskwamen. Bij een inval werden meerdere tassen met cocaïne aangetroffen en verpakkingsmateriaal. Ook werd er 34.890 euro gevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak.

Onder andere omdat de woning in een kwetsbare wijk ligt, die ook door de burgemeester is aangewezen als een overlastgebied, is er besloten om het pand voor drie maanden te sluiten. "De woning moet weer bekend komen te staan als een plek waar geen drugs beschikbaar is. Dit moet door criminelen worden opgepikt, zodat de woning geen aanzuigende werking meer heeft op criminele activiteiten. Dit doel kan enkel bereikt worden met een sluiting van de woning", zo schrijft de burgemeester.