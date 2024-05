Enkhuizer (46) in ziekenhuis na opzettelijke aanrijding, politie gaat uit van poging doodslag

Dat bevestigt de politie aan NH na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad.

Het ongeval gebeurde rond 19.15 uur op het Kerkeland. Het voertuig van de bestuurder reed het slachtoffer aan, dat vervolgens ernstig beenletsel opliep. De grijze Volkswagen reed daarna weg in de richting van de Sebastiaan Centenweg. Hoewel het kenteken bekend is bij de politie, is nog onduidelijk wie er achter het stuur zat.

De 46-jarige man heeft nog geen aangifte gedaan. Ook is hij nog niet gehoord. "De zorg voor het slachtoffer gaat voor", laat een woordvoerder van de politie weten.

In de wijk wordt buurtonderzoek gedaan. Ook worden camerabeelden verzameld en getuigen gehoord. De politie gaat uit van poging tot doodslag. "We hopen dat de bestuurder zichzelf meldt", zegt de woordvoerder. "Anders gaan wij alles op alles zetten om hem aan te houden."