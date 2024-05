Demonstrant gooide geen stenen maar voedsel naar politiepaarden

Onder begeleiding van de politie verlieten alle demonstranten iets voor 19.00 uur het terrein. De UvA liet in eerste instantie weten dat zij aangifte gingen doen van huisvredebreuk en erfvredebreuk, maar omdat de demonstranten zijn vertrokken is dat uiteindelijk toch niet gedaan. Er is geen schade aan het terrein ontstaan door de demonstratie.

Richting de Stopera

Een gedeelte van de demonstranten liep door richting de Stopera, zo'n kleine 500 meter verderop. Ze drongen het stadhuis binnen via de hoofdingang die ook wordt gebruikt als ingang voor de Nationale Opera en Ballet en daarom nog open was. De demonstranten hielden een zogenoemde sit-in en er werd gespeecht.

Nadat de politie het gebouw had ontruimd probeerden sommigen om opnieuw naar binnen te komen, maar al om al bleef het daarna rustig. De man waarvan agenten dachten dat hij met stenen had gegooid was de enige aanhouding.

Vanwege de demonstratie van gisteren heeft de UvA besloten om vandaag vanaf 17.00 uur alle gebouwen uit voorzorg te sluiten. Ook de universiteitsbibliotheek gaat dan dicht. De UvA laat weten het 'heel vervelend' te vinden voor studenten die in aanloop naar de tentamenweek een studieplek wilden hebben.