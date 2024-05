Jazzy orkest The Ramblers gaat richting 100-jarig bestaan: "Net zo Hollands als HEMA"

Maar The Ramblers waren meer dan hun schattige liedjes; ze speelden ook nu een eigen Hollandse variant van de jazz die in de jaren 20 uit Amerika kwam overwaaien. "The Ramblers gingen aan de haal met de jazzmuziek en swing uit Amerika. Muziek die harmonisch en ritmisch veel ingewikkelder was dan de bestaande muziek", vertelt gitarist van de huidige Ramblers Marcel Karreman. "Ze hadden commercieel succes met Nederlandse hitjes, maar het waren echt wel jazzmuzikanten."

The Ramblers anno 2024 combineren nog steeds die twee facetten. Aan de ene kant koesteren ze de nostalgische Nederlandstalige liedjes, maar aan de andere kant willen ze ook vernieuwend zijn en echte jazz spelen. De komst van popzangeres Janne Schra is een voorbeeld van die modernisering en meegroeien met de tijd. "Het was een superleuke kans om met zo'n band te spelen", vertelt Schra. "Met Room Eleven had ik ooit jazzy pop gemaakt, maar nu kon ik echt jazz maken. En het is een fantastische band met heel veel power." Op de vraag of Janne nu het moderne gezicht is van The Ramblers reageert ze met een brede lach. "Dat zou ik wel een hele eer vinden."