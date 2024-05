OM eist tien jaar cel tegen man die drie keer een molotovcocktail naar een woning gooide

In september van vorig jaar was het in zes dagen drie keer raak bij twee verschillende woningen. Op 14 september werd er een molotovcocktail een woning binnen gegooid aan de Charlotte Brontëstraat in Venserpolder, waar op dat moment meerdere mensen aanwezig waren. Er raakte niemand gewond, maar door de brandbom ontstond wel een stevige uitslaande brand. Het was de derde keer in een paar dagen dat er incident bij het complex was, de 21-jarige man wordt alleen verdacht van de laatste brandbom.

Ruzie in drillrapscene

Vier dagen later, op 18 september, werd er aan de 's-Gravendijkdreef in Kantershof ook een molotovcocktail een woning binnen gegooid. Hierdoor ontstond er een brand in de keuken, die de brandweer wel snel onder controle had. Op 20 september werd er opnieuw een brandbom gegooid, waardoor de woning onbewoonbaar moest worden verklaard.