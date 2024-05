Hovocubo deelt eerste slag uit aan HV Veerhuys na glansrol Stan van der Wal

Veerhuys stond in de kwartfinales door afgelopen maandag FC Marlène te verslaan in de brugwedstrijd. In de reguliere competitie was het 4-3 geworden voor Hovocubo. Lange tijd was het duel gelijkopgaand in de eerste helft. Zo mikte Hicham Aklalouch de bal naast voor open doel. Even later schoot David Albert (topscorer van de competitie) vol op de vuisten van doelman Dave Stet. De thuisploeg nam vlak voor rust de leiding via Jesse Koeman.

Hovocubo ging dus met een teleurgesteld gevoel naar de kleedkamer, maar dat gevoel kon snel na rust worden ingewisseld voor een glimlach. Bij de eerste kans schoot Yoshua St. Juste keihard raak: 1-1. Veerhuys liet zich niet van de wijs brengen en stichtte gevaar. Een van die kansen werd van de lijn gehaald door Jordy Cretier. Volgens Veerhuys maakte hij hands, maar na overleg met zijn assistent besloot de scheids geen strafschop uit te delen.

Tekst gaat verder onder de foto.