Pro-Palestina demonstranten Stopera uitgezet, Mobiele Eenheid aanwezig

De demonstranten drongen rond 19.00 uur het gebouw aan de stadhuiskant binnen. Ze waren in een gang die zowel leidt naar het stadhuis als naar de Nationale Opera en Ballet.

Een demonstrant liet weten dat ze het gebouw binnen was gegaan omdat ze het niet eens is met het besluit van de driehoek om bij eerdere demonstraties in te grijpen.

Buiten het gebouw staat veel politie en ook de Mobiele Eenheid is aanwezig. Volgens aanwezigen zijn de demonstranten van plan om hun protest op de Dam voort te zetten. Een verslaggever van AT5 zag dat een betoger werd aangehouden. Een politiewoordvoerder kon dat nog niet bevestigen.

Bij het gebouw staan veel politiebusjes: