OM: Onduidelijk of Blaricumse Thomas R. 34-jarige Amanda vermoordde

Ruim een jaar geleden, op 27 maart 2024, belde om 14.02 uur Thomas R. in paniek de politie. Zijn partner, de 34-jarige Amanda, zou in een plas bloed in de woonkamer liggen en haar lippen waren blauwgekleurd. Hij wist niet wat er aan de hand was, behalve dat ze die avond daarvoor een grote hoeveelheid drugs, alcohol en slaappillen hadden gebruikt.

Toen de hulpdiensten aankwamen bij de woning aan de Roerdomp in Blaricum, deed R. open. Hij had een ontbloot bovenlijf, grote pupillen en liep op blote voeten. Binnen trof de politie een ravage aan; twee salontafels stonden ondersteboven, overal lagen glasscherven en op de grond lag veel bloed. Naast de bank troffen ze Amanda aan in stabiele zijligging. Het was meteen duidelijk dat zij niet meer leefde.

Vermoed werd dat het om een misdrijf ging en dus werd Thomas R. vrijwel direct aangehouden. Bij de verhoren vertelde R. dat hij zich slechts vlagen herinnerde van de nacht, maar hij wist één ding zeker: hij had geen geweld gebruikt tegen zijn partner. Amanda moet gewond zijn geraakt door een val.

Vraagtekens

Toch waren er vraagtekens rondom deze verklaring. Met name toen er uit onderzoek bleek dat er veel bloedsporen gewist waren. Ook zou Amanda al geruime tijd voordat R. de politie belde overleden zijn.

Daarbij kwam ook dat de verklaringen van R. in verschillende verhoren niet overeenkwamen. Zo vertelde hij bij het eerste verhoor dat hij met Amanda een grote hoeveelheid cocaïne en alcohol had gebruikt, ze 4 of 5 slaappillen hadden genomen en daarna samen rond 4.00 uur 's nachts zijn gaan slapen. Toen hij rond 14.00 uur wakker werd, trof hij Amanda koud en in een plas bloed beneden aan.

In een ander verhoor zei hij dat hij rond 4.30 uur nog wakker is geworden en zag dat zijn vriendin niet meer in bed lag. Hij liep naar de trap en zag bloed op de muur. Hij trof haar beneden aan en legde haar in een stabiele zijligging naast de bank, 'om te voorkomen dat ze in haar eigen spuug zou stikken'. R. dacht dat ze bewusteloos was en dat ze wel weer bij zou komen. Daarna is hij weer gaan slapen.

In weer een andere verklaring vertelt hij vrijwel hetzelfde, maar daarin zegt hij dat hij in paniek raakte toen hij haar op de grond beneden aantrof. Hij is niet meteen naar bed gegaan, maar is een paar uur beneden gebleven. Hij kan zich verder bijna niks herinneren van wat hij toen gedaan heeft. Wel zegt hij dat hij nog weet dat hij op een stoel zat om zijn baas een berichtje te sturen, die verder onleesbaar was.

Ingewikkelde zaak

Vandaag moest R. voor de rechtbank in Lelystad komen voor de inhoudelijke behandeling. Vrij snel werd duidelijk dat het een ingewikkelde zaak is omdat er meerdere uiteenlopende scenario's denkbaar zijn; het zou kunnen dat R. de 34-jarige vrouw met geweld om het leven heeft gebracht, maar het zou óók kunnen dat Amanda door een val en/of door de grote hoeveelheid verdovingsmiddelen is overleden.