Wéér vogel met luchtbuks beschoten in Hoofddorpse straat: "Verschrikkelijk"

In totaal zijn in de omgeving van Hoofddorp zijn al vijf vogels doodgeschoten. "Zoveel beschoten vogels achter elkaar, dat heb ik de afgelopen jaren zelden meegemaakt", vertelt Willem Kamp. Hij brengt als vrijwilliger van de dierenambulance in Hoofddorp de gewonde vogels zo snel mogelijk naar het Vogelhospitaal in Haarlem.

Ingeslapen

Daar werden de vogels verzorgd door vrijwilliger Annemarijn Sintenie van het Vogelhospitaal. "Alle vijf de vogels waren gewond aan hun linkervleugel", vertelt ze. Slechts een van hen, een reiger, zal na een revalidatieperiode vermoedelijk weer kunnen vliegen. De andere vier vogels zijn ingeslapen.

"De beschoten vogels kunnen niet meer vliegen en lijden veel pijn", vertelt Annemarijn. "Ze hebben geen energie om eten te zoeken of hun jongen te voeden. Ook de jongen zullen het waarschijnlijk niet overleven."