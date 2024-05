Opnieuw demonstranten met tentjes op UvA-terrein, confrontatie met de politie

Ontruiming

In het gebouw van de UvA waren op het moment dat de demonstranten binnenkwamen colleges en werkgroepen aan de gang. Een woordvoerder van de UvA laat weten dat in totaal drie UvA-gebouwen in de omgeving zijn ontruimd.

De tentjes zijn intussen weer door de demonstranten opgeruimd. De ME staat in de buurt klaar om in te grijpen en de politie heeft de Kloveniersburgwal en de Oudezijds Achterburgwal uit voorzorg afgesloten, meld een verslaggever ter plaatse.

VU

Eerder op de dag vonden er ook op andere plekken in de stad demonstraties plaats. Zo was er een sit-in op de campus van de VU in Zuid. Voor die actie, die zonder incidenten verliep, had de universiteit meerdere maatregelen genomen. Zo was er een identificatieplicht voor studenten die de gebouwen binnengingen en bleef een deel van de ingangen gesloten.