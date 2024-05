Minder paracetamol in Amstel: waterschap trekt 50 miljoen uit om rioolwater te filteren

Snelle aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallaties is van belang omdat het waterschap de doelen wil behalen die zijn vastgelegd in de Kaderichtlijn Water. Volgens die Europese afspraken moeten waterbeheerders er voor zorgen dat oppervlakte- en grondwater uiterlijk in 2027 'chemisch schoon en ecologisch gezond' is.

Om aanspraak te blijven maken op subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, à 2 miljoen per jaar, moet de waterkwaliteit eind volgend jaar al op orde zijn. Daarom wil het waterschap de rioolwaterzuiveringsinstallaties eind volgend jaar al hebben gemoderniseerd.