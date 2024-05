Haarlem schrikt wakker: grote herinrichting Meerwijk bijna twee keer zo duur

"Hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen?", vraagt de VVD zich af. "Wat nu? Wat zijn de consequenties?", wil D66 weten. Berkhout zegt met Liander in overleg te gaan of er toch niet wat tijd in te halen is. En misschien moet er in een tweede deel van het herinrichtingsproject 'wat versoberd worden'.

Wat dat dan betekent, moeten de politici nog bedenken. Het herinrichtingsproject in Meerwijk, in het uiterste zuidelijke deel van de stad, is altijd een ambitieus paradepaardje geweest van de gemeente. Ook om te laten zien dat er wel degelijk miljoenen geïnvesteerd worden in Schalkwijk.