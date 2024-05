Inbrekers stuntelen met kofferbak na inbraak bij juwelier

Met witte zakken komen de, in het zwart geklede, dieven naar buiten. Een van hen duwt de zakken in de kofferbak, maar de klep wil niet dicht. Er wordt geschreeuwd en de klep wordt meerdere malen dichtgegooid totdat deze wel in het slot is gevallen. Dan rijdt de zilverkleurige auto met hoge snelheid weg bij de juwelier in winkelcentrum de Oostermeent, in de richting van de Aristoteleslaan.

Buit

Later die nacht is bij de Blaricummermeent een zilverkleurige Audi met valse kentekenplaten in afzettingshekken gereden. De inzittenden van de auto zijn er vandoor gegaan. Het is nog onduidelijk of dit de auto van de inbrekers is.

In september 2022 was deze juwelier ook slachtoffer van inbraak. Toen werd er een grote hoeveelheid goud buitgemaakt. Op dit moment is nog onbekend wat de inbrekers hebben meegenomen. De politie is nog op zoek naar getuigen.