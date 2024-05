Roelvink traint voor tropisch Toppers-concert: "Misschien wel alle vier in gele zwembroek"

In een strak wit T-shirt en met nauwkeurig naar achteren gekamd haar traint Dries in de sportschool. Hoewel Dries elke dag wel even aan zijn gezondheid werkt is hij nu extra scherp: "50.000 man in een kolkende Arena maak je niet elke dag mee, dit is het grootste event in Nederland."

Na optredens in het Concertgebouw en Carré is dit een kroon op het werk van Roelvink. Dertien jaar geleden deed hij al een gooi naar naar het lidmaatschap van de Toppers. Toen mocht hij niet meedoen. Volgens "oppertopper" René Froger was Dries er nog niet klaar voor: "René heeft een heel goed gevoel voor wat hot is, en dat ben ik nu."