Van 'geen ogen' tot 'een dino': Aalsmeerders maken kunstwerk van zelfportretten

Deelnemers kregen weinig instructies mee, want volgens Femke is de kracht van kunst juist dat er geen manier is waarop het hoort of moet. Mede daardoor zijn de portretten heel divers. Sommigen zijn zo realistisch dat het lijkt of er een foto hangt, terwijl anderen juist heel abstract zijn. "Eén iemand schilderde zichzelf als dino."

Amanda Poortvliet is kunstenares van beroep en schilderde zichzelf drie keer in één portret. "Want iedereen heeft meerdere gezichten", legt ze uit.

De juiste volgorde

Om ervoor te zorgen dat alle portretten uiteindelijk één geheel vormen, schilderden iedereen op een stuk linnen van hetzelfde formaat. De Kunstploeg heeft de miniportretten aan elkaar laten naaien. "De juiste volgorde kiezen is een vak", legt Femke uit. "Daar hebben we best veel over gediscussieerd."

Bezoekers van de tentoonstelling worden uitgedaagd om verder te kijken dan hun neus lang is. Citaten van de deelnemers op de achterkant geven namelijk een tweede dimensie aan het kunstwerk. Kunstenaar Jan Daalman vroeg de deelnemers om te beginnen met de zinsnede "Ik ben..."

Wie ben ik?

"Mensen werden daardoor gedwongen om na te denken: wie ben ik dan? Dat bleek een lastige vraag voor heel veel mensen", merkte hij. Jan hoopt dat de citaten bezoekers verleidt om ook de portretten aan de andere kant te bekijken en andersom. Veel citaten hebben hem ontroerd. "Wat mij vooral opviel is dat mensen helemaal niet zulke grote wensen of verlangens hebben. Mensen willen hele simpele dingen: 'Ik wil gelukkig zijn' of 'ik ben een fietser'."

Het kunstwerk 'De gezichten van Aalsmeer' is tot 23 juni te bewonderen in het Oude Raadhuis in Aalsmeer. Eind juli komt het kunstwerk samen met de vijf projecten uit andere delen van Noord-Holland in het Amsterdam Museum en in april 2025 in het Frans Hals Museum te hangen.

In een andere ruimte van het Oude Raadhuis hangen de komende maand portretten gemaakt door lokale kunstenaars.