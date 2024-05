Valse jaarcijfers en nepcontracten: politie houdt tien mensen aan voor hypotheekfraude

De politie heeft in een groot onderzoek naar hypotheekfraude tien mensen gearresteerd. Het tiental was naast de fraude ook betrokken bij witwassen en oplichting. De gearresteerden variëren in de leeftijd van 23 tot 45 jaar oud en hadden allemaal een baan in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseurs.