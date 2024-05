Bakkerijmuseum Medemblik dit weekend in teken van West-Friese geschiedenis

Het Bakkerijmuseum in Medemblik staat dit Pinksterweekend in het teken van de regio West-Friesland. Met kostuums, West-Friese muziek en de West-Friese taal heeft het museum in Medemblik een gevarieerd programma samengesteld. "We zitten niet alleen in de regio, maar zijn ook gespecialiseerd in de historie van de West-Friese bakkers."