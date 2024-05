De laatste quagga ter wereld leefde onder de Artis-bibliotheek

Natuurlijk zijn we inmiddels ook benieuwd geworden naar die bijzondere werkplek van Mulder. Hij neemt ons mee naar zijn 'boekenwalhalla'. Het lijkt wel of de tijd hier heeft stilgestaan. Of we zo de negentiende eeuw binnenlopen.

"Het is misschien niet precies zo", zegt Mulder, "maar de sfeer is wel zo. In de negentiende eeuw, toen het gebouw net gebouwd was, was er geen centrale verwarming en ook geen elektrisch licht. Dat is allemaal later toegevoegd, dus het is hier wel een stuk behaaglijker. Zeker in de winter. Maar verder is er eigenlijk nauwelijks iets veranderd."

