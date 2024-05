Australische nazaten van schipper stokoude zeilboot naar Aalsmeer voor nautische ontmoeting

"Erg emotioneel", zegt Huib over het moment waarop beide mannen de tijd namen om hun voorouders te herdenken en te eren. "Het is een tastbare herinnering aan wat onze voorouders in de jaren dertig hebben gemaakt. Het terugkopen is een manier om de geschiedenis te eren en levend te houden."

Huib herinnert zich de verhalen over de in 1923 opgerichte scheepswerf nog goed. "Die timmerlui maakten zulke boten met een enorme stookketel om het hout te verzachten en bogen het dan in de romp. Daardoor kregen die boten een ijzersterke constructie."