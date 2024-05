Meeste gemeenten in Zuid-Kennemerland blijven huidige spreidingswet uitvoeren

Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal houdt zich ook aan de huidige spreidingswet. Daar moeten dan 169 asielzoekers opgevangen worden. "Op dit moment is de spreidingswet geldende wetgeving. Het kan zijn dat deze, zoals in het hooflijnenakkoord staat, wordt afgeschaft. Maar dat is nog niet gebeurd. En wetgeving is wetgeving. Daar kan je niet tegen zeggen 'zak er maar in en we doen er niet meer aan mee'", zo liet burgemeester Ankie Broekers-Knol de raad deze week duidelijk weten.