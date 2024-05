West-Friese havengemeenten willen riviercruisetoeristen langer in de stad houden

Er is dus enthousiasme bij de gemeenten, maar ook zij willen weten wat al die extra riviercruiseschepen de regio oplevert. En hoe moet verder in de toekomst? Is er ruimte voor meer groei, of moet het aantal schepen juist krimpen. "Dat zijn vragen die wij ook hebben", vertelt een gemeentewoordvoerder van Hoorn. "We proberen dat nu in beeld te brengen." En daarmee wordt de beleidsvisie aangestipt, die de toekomst van de riviercruisevaart moet bepalen.

Plattegrond met routes als oplossing

Ondertussen is het dus vooral zaak om te proberen de toeristen de stad in te lokken. "Er ligt er nu een plattegrond bij ons VVV-kantoor in Enkhuizen. Daarop staan routes langs hoogtepunten als De Drommedaris of de Zuiderkerk aangegeven", aldus Annemieke de Lange. Daardoor is ook de hoop dat toeristen onderweg meer uitgeven bij lokale ondernemers.