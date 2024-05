Geen podium met je bandje? Tieners organiseren festival voor nieuw talent helemaal zelf

In een knusse zaal met een discobal aan het plafond, een bar en verschillende zithoekjes moet het gaan gebeuren. "Er kunnen zo'n 250 mensen in deze zaal in HAL25. Als we nog meer kaartjes verkopen dan zouden we de grote zaal moeten gebruiken", vertelt Zola Oudshoorn aan mediapartner Streekstad Centraal.

De 17-jarige organiseert het festival samen met leeftijdsgenoten Ruben Koster, Mijs Dros en Daani Tuinman. De kaartverkoop verloopt goed. "We verwachten tot nu toe ongeveer 150 mensen aanstaande vrijdag."

Ongeveer een half jaar geleden las Zola over een subsidie voor culturele activiteiten voor en door jongeren van de gemeente Alkmaar. Daar raakte ze meteen enthousiast van. "Ik liet het gelijk aan Ruben zien en dacht: laten we het proberen." Hun idee om een festival voor opkomende bands te organiseren werd goed ontvangen en ze kregen een geldbedrag van 3.200 euro. Al snel werden ook Mijs en Daani bij het project betrokken.

"We vinden het erg spannend. We steken er veel werk in, dus we hopen wel dat mensen komen", zegt Daani. De groep kent elkaar van school en van HAL25. "Mijs en ik komen hier al sinds we klein zijn. Dat we nu hier ons eigen evenement gaan organiseren is echt heel vet", vertelt Zola.