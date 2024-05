'Quincy Promes op vrije voeten in Dubai in afwachting van uitlevering'

Dat weet Het Parool te melden op basis van ingewijden. Volgens de krant is het niet duidelijk wat de voorwaarden voor zijn vrijlating precies inhouden, maar mogen over het algemeen mensen die in Dubai onder dat soort voorwaarden zijn vrijgelaten het land niet verlaten. Daarnaast is er vaak sprake van een borgsom, een meldplicht en de plicht om op elke oproep van de autoriteiten te verschijnen.

Twee veroordelingen

Promes is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en voor het neersteken van zijn neef op een feest. Voor de bewezen feiten kreeg hij celstraffen van respectievelijk 6 en 1,5 jaar opgelegd. Bij beide processen was de oud-Ajacied niet aanwezig. Volgens zijn advocaat Robert Malewicz was dat omdat het hem zijn contract bij Spartak Moskou zou kosten als hij werd aangehouden in Nederland.

Maar Promes werd in maart op het vliegveld van Dubai gearresteerd, vlak voor het moment dat hij terug zou vliegen naar Moskou. Hij was in het land vanwege een trainingskamp met Spartak. De aanhouding gebeurde op verzoek van Nederland. Promes zat al een huisarrest uit in Dubai omdat hij in dat land een verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt en vervolgens zou zijn weggereden. Ook Rusland heeft om de uitlevering van Promes gevraagd vanwege belastingfraude.

De advocaat van Promes wil geen commentaar geven op de voorwaardelijke vrijlating van de voetballer.

AT5 maakte een uitlegvideo over hoe zo'n uitleveringsproces precies gaat: