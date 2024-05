Wisselvallig Pinksterweekend in aantocht: buien, zon, maar ook hoge temperaturen

Vandaag blijft het bewolkt, zegt Visser. Vanmiddag en vanavond kan er een enkele bui vallen, maar dat stelt volgens de weerman niet zoveel voor. Aan de kust wordt het maximaal 16 graden en meer landinwaarts maximaal 19 graden.

"Op zaterdag ziet het er in de ochtend een stuk vriendelijker uit", zegt Visser. Dan zijn er perioden met zon en droog weer en de temperatuur gaat ook aardig oplopen, tot maximaal 22 graden. Later op de dag slaat het weer om: "In de middag ontstaan er buien met kans op onweer."

Geen verregend Pinksteren

Ook tijdens Pinksteren blijft de kans op buien bestaan. "Maar het is niet zo dat het een verregend Pinksteren wordt", aldus Visser. "Er kunnen enkele plensbuien vallen, maar de kans is niet bijster groot." De zon breekt ook af en toe door en er staat weinig wind. Het wordt zondag en maandag zo'n 20 graden.

Dinsdag is de laatste 'warme', droge dag. In de dagen daarna neemt de kans op buien weer toe en daalt de temperatuur geleidelijk.