Politie na confrontaties met activisten: "We hopen er niet meer tussen te hoeven zitten"

"Wat niet altijd zichtbaar is wat eraan vooraf is gegaan", zegt Kelder. "Tegelijkertijd, we blijven ook gewoon mensen in uniform die ook met een bepaalde emotie in het werk staan. Als wij zien dat het escaleert, dat mensen bijvoorbeeld uit hun rol mochten vallen, is er altijd een commandant heel dicht bij die die collega er heel snel tussenuit haalt. Ook omwille van dat het niet heftig wordt."

Hoeveel agenten er bij elke demonstratie ingezet zijn wil Kelder niet zeggen. "Dat heeft er ook mee te maken dat dat door anderen wordt misbruikt om ons op de proef te stellen, dat willen we helemaal niet aangaan." Wel benadrukt hij dat de Amsterdamse politie hulp kan inroepen van collega's uit andere regio's, iets dat de afgelopen weken regelmatig gebeurde. Zo stonden er op de eerste demonstratiedag bijvoorbeeld ook agenten uit Rotterdam en Oost-Nederland.

Geen waterkanon

Het waterkanon, in politietermen de waterwerper, was de afgelopen weken niet een keer aanwezig. Dat komt deels doordat Nederland de eigen waterkanonnen niet meer gebruikt vanwege technische problemen. Wel worden ze soms geleend van België of Duitsland, maar deze keren dus niet. Dat kwam mede doordat ze te zwaar waren voor de grachten. Volgens Kelder is ook het Roeterseiland 'niet heel wijds' en dus niet zo geschikt. Ook wil hij niet dat demonstranten in de nacht onderkoeld raken.

Kelder hoopt vooral dat het, net als bij vrijwel alle andere demonstraties in de stad, niet meer nodig is om hard in te grijpen. "Daar kijken we echt naar uit, dat we weer in zo'n positie worden gebracht dat we ons niet nadrukkelijk hoeven te laten zien met onze zwaarste eenheden die we nodig hebben om te moeten ingrijpen. Wat ons betreft gaan we er zo snel mogelijk tussen uit."