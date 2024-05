Nog steeds geen oplossing voor tekort Zuidasdok

Het project zou steeds meer de gevolgen merken van hoge inflatie. "Wat terugkomt in hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie, en onzekere marktomstandigheden", staat er in de rapportage.

Ook stellen aannemers zich kritischer op te opzichte van grote projecten en zijn ze minder bereid de grote risico's te nemen. Verder leidt krapte op de arbeidsmarkt tot extra krapte. " Deze onzekere

omstandigheden zullen nog aanhouden en zijn bepalend voor het hoge risicoprofiel van Zuidasdok met grote onzekerheden voor planning en kosten."

De prognose is nu dat het project 4,7 miljard kost. Minsister Harbers liet eerder weten dat er 'moeilijke keuzes' gemaakt moeten worden om geld te besparen, welke keuzes dat zijn moet voor de zomer blijken. In het vandaag verschenen hoofdlijnenakkoord van de landelijke coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wordt het project in ieder geval niet genoemd.