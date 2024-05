Vier spoorlopers op één dag uit Schipholtunnel gehaald: 'Heel opvallend'

Waarom de mensen op of bij het spoor in de tunnel liepen is niet bekend, laat een woordvoerder van ProRail aan NH weten. "Maar het is heel opvallend, en het heeft veel impact, want iedere keer moeten we het treinverkeer stilleggen met vertraging voor de reizigers als gevolg."

Het komt veel vaker voor dat mensen op of te dicht bij het spoor komen, en daarmee het treinverkeer vertragen. Enkele jaren geleden berekende ProRail dat spoorlopers door heel Nederland dagelijks voor 4,5 uur vertraging zorgen. De gemiddelde vertraging die een trein opliep door spoorlopers was destijds 32 minuten. De woordvoerder kan niet zeggen of die cijfers uit 2019 nog actueel zijn.

Wel benadrukt hij dat de impact van spoorlopers bij Schiphol groter is dan op veel andere plekken. "Omdat het een tunnel is, en omdat het een traject is waar veel treinen rijden."

