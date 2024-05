Gevaarlijke actie: vier keer wandelaars gespot in spoortunnel bij Schiphol

Een opvallende en vooral gevaarlijke actie: vandaag werden er tot vier keer toe wandelaars gespot in de Schipholspoortunnel, een tunnel bij de Schiphol in de buurt. "Dat betekent treinhinder voor mensen die langs Schiphol komen of op Schiphol moeten zijn", zegt de woordvoerder. "Dat is ontzettend vervelend."

Waarschuwingsborden en hekken

De woordvoerder weet niet hoe de wandelaars in de tunnel terecht zijn gekomen. "Er staan allerlei hekken, waarschuwingsborden, tekens om mensen duidelijk te maken dat ze dat niet moeten doen. Maar het is een open systeem. Uiteindelijk kun je natuurlijk nooit iets helemaal afsluiten."

Het komt soms voor dat mensen rond het spoor lopen, waardoor ook hinder ontstaat. "Maar de spoortunnel is weer een heel stuk uitzonderlijker", zegt de woordvoerder.