Liefde voor het Zuid-Afrikaans leidt bij Henk Avis tot tweetalige gedichtenbundel

Een originele gedachte. Hij besloot zijn gedichten zowel in het Nederlands als in het Zuid-Afrikaans te maken, met een tweetalige gedichtenbundel tot gevolg. "Het is een beetje alles van wat er in mijn hoofd rond dwarrelt", legt Henk uit. "Met de liefde als rode draad, maar het gaat bijvoorbeeld ook over mijn dochter, mijn moeder en broer. Veel gedichten zijn denk ik herkenbaar voor mensen. Soms is het persoonlijk, maar soms gaat het ook over mijn blik op de wereld."

Onlangs was hij opnieuw in Zuid-Afrika. En droeg hij tijdens een conferentie enkele van zijn gedichten voor. "Ik droeg voor in het Nederlands en een oud-klasgenoot in het Zuid-Afrikaans. Vooral het gedicht over mijn dochter raakte bij veel mensen een snaar. Ik ben onwijs trots op het boek. Het is toch een geweldig idee dat er mogelijk iemand over 70 jaar met mijn boekje op een rommelmarkt staat?"