Van 2 maanden cel tot vrijspraak voor UvA-demonstranten vanwege geweld tegen politie

Toby B. (22), Hamza A. (33) en Simeon H. (30) komen vandaag apart van elkaar voor de rechter wegens demonstraties op de Universiteit van Amsterdam (UvA) begin vorige week. Bij de bezettingen van het Roeterseiland en het Binnengasthuisterrein gebruiken zij - volgens het Openbaar Ministerie - geweld tegen de politie door te gooien en slaan met stokken, vuurwerk, paraplu's en stenen. De rechter ziet voor één van de demonstranten nu een redelijk bewijs voor het slaan met een paraplu.

Zo'n vijfentwintig mensen zijn vandaag aanwezig in het publiek om de demonstranten te steunen. "Uw fanclub", zo noemt de rechter het publiek.

Vergissing bij aanhouden

Bij de drie zaken staat vergissing in identiteit centraal. Toby B. wordt schuldig bevonden van het slaan met punten van een paraplu. Agenten hadden hem constant in het zicht en daarna is hij aangehouden. Ook videobeeld is bewijsmateriaal.

Advocaat Jaantje Kramer staat vandaag zowel Toby B. als Hamza A. bij. Kramer pleit vandaag voor het uitstellen van de behandeling tegen B. De advocaat had naar eigen zeggen te weinig tijd om voor te bereiden en de camerabeelden - die tijdens de zitting worden laten zien - zijn op verschillende manieren te interpreteren. "Er waren meer mensen die onherkenbaar waren, misschien is daar wel een vergissing in gemaakt", zo zegt Kramer.

Hamza A. wordt, in tegenstelling tot de eis van drie maanden van het OM, vrijgesproken door de rechter. Aan de hand van beelden die in de rechtszaal worden getoond is te zien dat er iemand naast A. staat die met stenen gooit, niet A. zelf.