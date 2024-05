Laatste wedstrijd De Kennemers: terugblik op voetbaldebuut van Rafael Van der Vaart

Wanneer had je door dat Rafael voor het voetbal geboren was?

"Vanaf het moment dat hij kon lopen, kon hij ook voetballen. Ik zag al snel dat Rafael op jonge leeftijd talent had voor voetbal dus bleef ik met hem oefenen. Een van de momenten die me is bijgebleven, was op een camping in de buurt van Groningen. We gingen daar elk jaar een maand met het gezin naartoe voor mijn werk."

"Elke avond stond Rafael te wachten tot ik thuis kwam met een voetbal in zijn handen. Ik wilde van voetbal een leuk spelletje maken, dus zette ik twee flesjes op twintig meter van ons af. Wie als eerste de flesjes omver kon schieten, won. Al snel werd duidelijk dat voetballen zijn passie was. Ik was toen al voetballer bij De Kennemers, dus schreef ik hem in bij de club."

