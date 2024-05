Concertgebouw laat optreden van Israëlisch strijkkwartet toch doorgaan

Zo begon de bekende pianist Danny Driver een petitie waarin het Concertgebouw werd gevraagd de optredens alsnog door te laten gaan. De petitie werd al ruim 12.000 keer ondertekend. Onder meer door andere bekende musici.

Het Concertgebouw zegt in een verklaring dat de veiligheidsmaatregelen inmiddels zijn aangepast. Zo zijn de bezoekersstromen en aanvangstijd veranderd waardoor de veiligheid van de musici, bezoekers en medewerker wel gegarandeerd is. Hierdoor kan het concert dat voor zaterdag stond gepland, toch doorgaan.

"Ieder concert moet kunnen doorgaan. Het Concertgebouw staat vol achter zijn missie om iedereen te verbinden en te verrijken met sublieme muziek, ongeacht achtergrond, religie, cultuur of welk onderscheid dan ook. We moeten blijven opkomen voor de vrije samenleving die we willen zijn. Iedere dag weer", laat algemeen directeur Simon Reinink weten.

Verheugd

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageert verheugd op het besluit van het Concertgebouw. Het informatiecentrum zegt opgelucht te zijn dat de organisatie heeft besloten 'niet te buigen voor dreiging en intimidatie'.

"Wij dienen er als maatschappij collectief voor te waken dat podia beschikbaar blijven voor Israëlische en Joodse artiesten. Muziek en kunst zijn altijd belangrijke elementen geweest in het zoeken naar verbinding. Juist in deze tijd is het cruciaal dat we dit blijven faciliteren", aldus het CIDI.

Eerdere optredens verstoord

Rond eerdere optredens van het ensemble zijn al meerdere keren protesten geweest, omdat de groep onder andere cultureel ambassadeur is van Israël.

Zo werd begin dit jaar al een concert van het kwartet verstoord in het Muziekgebouw aan 't IJ door een groep pro-Palestijnse demonstranten. Eind februari werd een opvoering in Den Haag ook verstoord.