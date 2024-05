Monumentale Overhaal in Bovenkarspel gaat vanaf volgende maand weer open

Uit een onderhoudstest kwam eerder dit jaar naar voren dat het vanwege ernstige slijtage niet meer veilig was voor boten om vanuit de sloten van Bovenkarspel naar de Broekerhaven overgezet te worden. De gemeente besloot daarop om het monument voorlopig te sluiten.

Er werd verder onderzoek gedaan naar de ernst van de situatie en de kosten die nodig waren om de Overhaal te repareren. Een adviesbureau schatte deze kosten in op 30.000 euro, maar de gemeente heeft nu een ander bedrijf ingeschakeld dat dit voor aanzienlijk minder geld kan repareren. Zij kunnen de rem vervangen voor ongeveer 6.500 euro.

Klaar voor nieuwe vaarseizoen

Vanaf volgende week wordt er gestart met de reparatiewerkzaamheden, waarna verwacht wordt dat de Overhaal in Bovenkarspel op 14 juni klaar is voor het nieuwe vaarseizoen. Dan is het voor boten ook weer mogelijk om overgezet te worden.

De gemeente zegt de toestand van de totale technische installatie in de gaten te houden. "Dat blijft een aandachtspunt", stelt een woordvoerder. "Daarom onderzoeken we wat nodig is om de botenlift veilig in bedrijf te kunnen houden, wat dat gaat kosten en of er subsidies en andere inkomsten mogelijk zijn. Zowel voor de machinisten van de Overhaal als voor de bootjes staat veiligheid voorop."

Gebruiksvriendelijk

Daarbij is het volgens de gemeente ook belangrijk dat het bedienen en gebruiken van de lift gemakkelijk en gebruiksvriendelijk kan worden uitgevoerd. "Als bekend is wat er technisch en financieel haalbaar is, besluit de gemeente wat de vervolgstap zal zijn."