Blijheid om strenger asielbeleid, maar zorgen om klimaat: "Milieu dreigt de dupe te worden"

In Haarlem was GroenLinks/PvdA afgelopen verkiezingen de partij met de meeste stemmen. Met bijna een kwart van de stemmen, 23,7 procent won de partij in de stad. De landelijke winnaar PVV volgde met 15,1 procent en VVD was met 14,1 procent daarna de grootste.

Een voorbijganger in Haarlem zegt: "Ik vind het heel erg. Ik ben een en al milieu. Ik doe er alles aan en ik kom net van Ekoplaza vandaan."

Kijk hieronder de video, waarin Haarlemmers reageren op het regeerakkoord: