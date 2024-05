Huurwoningen op oud hockeyveld: Hoorn verkoopt grond aan bouwproject

Volgens de wethouder wordt er hard gewerkt een nieuwe plannen om meer woningen te bouwen in Hoorn, zoals op de oude hockeyvelden. "De procedures en bijvoorbeeld de huisaansluitingen voor elektra en water voor de woningen kosten helaas veel tijd. We doen ons best om ervoor te zorgen dat er gestart kan worden met de bouw van dit mooie project." De verwachting is dat de appartementen in 2025 of 2026 worden opgeleverd.