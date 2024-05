Hilversum overweegt inzet 'mystery guests' om illegale sekswerkers op te sporen

Begin april sloot de gemeente Gooise Meren twee massagesalons in Bussum, omdat er illegaal seksuele diensten werden aangeboden aan klanten. Er waren al langer signalen dat de regels in deze salons niet werden nageleefd. Zo was er geen vergunning voor het aanbieden van seksuele handelingen.

Complex

In Hilversum zijn 25 Aziatische massagesalons actief, waaronder elf Chinese. Volgens de gemeente is het te complex om na te gaan of er bij deze salons vergelijkbare misstanden plaatsvinden zoals in Bussum. Er zijn momenteel geen meldingen van misstanden in de Chinese massagesalons.

Wel heeft de gemeente recent drie illegale sekswerkinrichtingen aangetroffen in Hilversum, waar Chinese sekswerkers actief waren. Dat was onder meer in een Airbnb en een sociale huurwoning. Ondanks dat er aanwijzingen waren voor mensenhandel, hebben de sekswerkers aangegeven geen hulp nodig te hebben.

Bewijs

Om toch zicht en controle te houden op illegaal sekswerk of mensenhandel overweegt Hilversum nu om 'mystery guests' in te zetten. Hierbij probeert een ambtenaar - vermomd als klant - te achterhalen welke (illegale) diensten er worden aangeboden in een salon. Dit is een doeltreffende methode bij het verzamelen van de bewijslast, maar daarbij is de gemeente wel gebonden aan strenge regelgeving. Daarom kijkt Hilversum ook naar andere mogelijkheden om toezicht te houden op de massagesalons.