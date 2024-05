Studenten weer terug op UvA na sluiting: "Kom hier nog graag en voel me veilig"

Een andere student laat weten dat ze het niet had zien aankomen. "Ik vind het wel heftig wat er gebeurd is, veel vernielingen en nu weer dit. Ik dacht eigenlijk dat het nu wel klaar zou zijn", zucht ze. Toch zijn de meeste studenten die AT5 sprak erg blij dat ze weer naar binnen kunnen. Met name omdat de tentamenweken voor de deur staan. "Voor mij kwam het niet echt lekker uit, ik had liever gewoon m'n colleges gevolgd", vertelt een student. Ook een andere student vertelt een tikkeltje in de knoei te komen met zijn planning. "De timing voor mijn studie was niet erg handig, maar voor de oorlog wel", zegt hij.

Veilig gevoel

De UvA-gebouwen waren twee dagen gesloten naar aanleiding van de demonstratie op Roeterseiland afgelopen maandag. Die was in eerste instantie vreedzaam, maar liep uit de hand toen een groep demonstranten het hoofdgebouw binnendrong en meerdere dingen vernielde.