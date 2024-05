Amstelveense bomentuin na opknapbeurt weer bron van kennis: welke herken jij?

"Het bevat een schat aan ecologische informatie", vertelt de Amstelveense gepensioneerde aardwetenschapper Kees Kasse. Hoewel het park publiek toegankelijk is, was er voor recreanten nauwelijks informatie over de bomen te vinden. Zonde, stelt hij. "Het is een geschikte plek om te ontspannen en wat te leren over de natuur."

De Amstelvener vroeg de gemeente daarom de recreatieve en educatieve functie van de bomentuin te vergroten en de tuin onder de aandacht te brengen bij het publiek. Een van zijn ideeën was een naambordje bij de bomen te plaatsen.

Wandeling

De gemeente en deze bomenwerkgroep hebben 35 bomen geselecteerd en er naambordjes met de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam en de herkomst bij geplaatst. De beschrijvingen van alle bomen is in de IVN-app te vinden, net als een route van vier kilometer die wandelaars door de bomentuin leidt.