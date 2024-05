Nachtbussen moeten Texelse jongeren na een avondje stappen weer veilig thuis brengen

Een groot gemis op Texel is het veilig nachtvervoer voor de jeugd. Midden in de nacht langs of op de weg lopende jongeren die zich daar zonder verlichting begeven: het is gevaarlijk en niet wenselijk. Er is vaak in de nacht nog slechts een enkele taxi beschikbaar en dan ook nog vaak uitsluitend op reservering. Dit is duidelijk niet afdoende om de vele jongeren te vervoeren. "Mensen gaan dan op straat liggen of springen voor de auto", zegt Merlijn. Hij kent de situatie omdat hij zelf ook wel in De Koog op stap gaat.

Slingerend op de fiets

"De taxi's komen niet naar een vaste plek, maar halen de mensen vier straten verderop. Dat betekent dat mensen blijven rondhangen of gaan slingerend op de fiets in donker naar huis." Om te zorgen dat de jeugd veilig van en naar het café of de discotheek in het uitgaansgebied van De Koog kan, is er georganiseerd pendelvervoer nodig. "Aan de keukentafel is dit plan eigenlijk ontstaan om het zelf te organiseren", zegt Merlijn.