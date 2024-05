Oekraiënse Myroslava (24) floreert in Haarlemse apotheek, maar voor hoe lang nog?

Haar voornaam wordt standaard afgekort door collega’s. Het geeft misschien wel aan dat ze in korte tijd als vast onderdeel van het team wordt beschouwd. Andersom geldt dat ook. Voor een interview is ze een beetje zenuwachtig, dus is het makkelijker om in het Engels te praten. Maar Nederlands verstaat ze inmiddels heel aardig. Ze volgt taallessen in haar vrije tijd. Ze wil bij de apotheek blijven werken. En in Nederland blijven wonen.

Altijd vrolijk

“Thuis wil ik het nog niet noemen”, zegt Myroslava. “Maar ik houd van deze stad. Ik houd van Nederland. Ik houd van de Nederlandse mensen. Die zijn altijd vrolijk. En ik heb hier nu perspectief, mede dankzij de apotheek. Ik heb een baan en ik kan me verder ontwikkelen. Ik heb besloten dat mijn toekomst hier ligt.”

Dat gevoel heeft Myroslava niet altijd gehad. In oktober 2022 arriveerde ze in Nederland, nadat ze uit Kiev was gevlucht voor de Russen. Van het centrale opvangpunt in Utrecht verhuisde ze naar Barneveld. Met een masterdiploma medicijnen op zak, besloot ze bij de lokale apotheken te solliciteren.

Tekst loopt door na de foto.