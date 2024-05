Geslagen en uitgescholden om zijn geaardheid: "Zit er compleet doorheen"

"Toen ik voor mijn voordeur stond, kwam een groepje mensen op me afgelopen." Hij voelt de bui al hangen door de manier waarop ze op hem afstormen. "Ze spraken me aan in het Nederlands en vroegen of ik homo was. Eén van de mannen pakte me vast, trok me naar hem toe en sloeg me."

Stergios loopt naar achteren en doet voor hoe het groepje daar tekeergaat. "Ik zei dat hij me niet meer aan moest raken en dat ik naar de politie zou gaan. Hij stompte mij toen in mijn gezicht. De anderen bleven maar zeggen: ‘fucking homo’."

Mentale klap

De geboren Griek en getogen Haarlemmer vertelt hoe in de paniek van het moment zijn sleutelbos op de grond valt, sleutels die hij niet meer teruggevonden heeft. Hij denkt zelf dat ze door het groepje relschoppers meegenomen zijn.

Uiteindelijk komt een groep bezorgde passanten voorbij, die hem uit de brand helpen. Ze trekken een sprintje naar de verdachten, die er vervolgens vandoor gaan.

"Mentaal zit ik er echt wel doorheen. Ik denk er nog steeds aan. De eerste week was het het enige waar ik aan kon denken, elke dag, elke nacht: waarom is mij dit overkomen? Dat ik fysiek ben aangevallen, heeft veel veranderd", zegt hij. Hij voelt zich minder veilig in zijn eigen straat en kijkt wantrouwender naar mensen om hem heen.

Signalementen

De twee mannelijke verdachten hebben een lichte huidskleur en worden geschat tussen de 18 en 23 jaar oud te zijn en zijn ongeveer tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Ze waren donker gekleed en hadden geen gezichtsbeharing.

Een derde verdachte – een jonge vrouw – heeft ook een lichte huidskleur en wordt geschat tussen de 18 en 23 jaar. Zij heeft blond lang haar in een paardenstaart, droeg goudkleurige oorringen en een grijze jas met een bontkraag.

Eerder deed de politie bij Bureau NH al deze oproep: