Woonplannen nieuwe kabinet zijn groots, maar ook scepsis in de regio

Eerder riepen de wooncoöperaties nog gezamenlijk de provincies op om te helpen bij het realiseren van hun alternatieve woonvorm. Dat daar nu gehoor aan wordt gegeven, stemt Clemens Mol van stichting !WOON, met woningen in en rondom Amsterdam, positief. Volgens hem worden wooncoöperaties steeds meer een vast onderdeel van beleid. Mol: "Mijn conclusie: wooncoöperaties blijven. De burgerinitiatieven komen langzaam op stoom en als de regering dat wil oppakken is dat positief."

Een knelpunt is dat er geen duidelijke definitie is van een wooncoöperatie, zegt Mol. "De ene wooncoöperatie is de andere niet. Maar nu het een plek heeft in het regeerakkoord, zullen veel burgerinitiatieven hier ook naar verwijzen."

Losse eindjes

Toch heeft het hoofdlijnenakkoord volgens !WOON-collega Gert-Jan Bakker ook nog veel open eindjes. In het akkoord wordt namelijk niks gezegd over een recent aangenomen wet in de Tweede Kamer, de Wet Betaalbare huur. Een wet die de verhitte woningmarkt eerlijk(er) moet verdelen en reguleren. De huren in de vrije sector worden dan niet meer door de vrije markt bepaald, maar door het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS). De meningen rondom deze wet zijn verdeeld: VVD en BBB hebben in de Tweede Kamer tegen gestemd, NSC en PVV voor.

Bakker: "Ik had verwacht dat het nieuwe kabinet het wetsvoorstel helemaal zou schrappen, maar daar lijkt het vooralsnog niet op. En dat is goed nieuws voor regio's als Amsterdam, Haarlem en Zaandam." Toch houdt hij een kleine slag om de arm omdat de wet niet specifiek in het akkoord genoemd wordt. Of en hoe de wet erdoorheen komt, is daarom nog onzeker, aldus Bakker.