Dries Roelvink mag na twaalf jaar wachten meedoen met De Toppers

"Dat een langgekoesterde wens van mij", zei Roelvink gisteren in het televisieprogramma. De zanger vertelde daar dat hij twaalf jaar geleden als eens aanbood om te komen zingen, maar dat met name René Froger (een van de zangers van De Toppers) toen de boot afhield.

Daar kwam verandering in toen Gerard Joling en Jeroen van de Boom hem beloofden dat een goed woordje voor hem te doen, zegt Roelvink. "Dat heeft gewerkt, dat gaat gebeuren."

De Toppers treden sinds 2005 op als groep. Met uitzondering van één concertreeks (in 2016 in Ahoy Rotterdam) doen ze dat uitsluitend in de Johan Cruijff Arena.