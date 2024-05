Deze zomer geen kermis in Osdorp na gesteggel over sluitingstijd

Die sluitingstijd is onderdeel van een lijst aan veiligheidsmaatregelen die de kermis moest nemen. Die maatregelen werden vorig jaar al ingevoerd omdat er tijdens de kermis van 2022 ongeregeldheden waren ontstaan. Rellende jongeren gooiden daarbij met vuurwerk en zochten meerdere avonden de confrontatie met de politie.

Door die onrustige editie was het al onduidelijk of het in 2023 door zou kunnen gaan. Het stadsdeel wilde de kermis liever op een andere plek, maar Stuy wilde hoe dan ook in Osdorp blijven, de plek waar hij sinds 1986 (met uitzondering van de coronaperiode) jaarlijks een kermis opzette.

Uiteindelijk kon de kermis toch doorgaan in Osdorp, zij het met een hoop strenge veiligheidsmaatregelen. Zo werd het terrein met een hek omheind en moesten bezoekers langs detectiepoortjes om binnen te komen. Ook moest de kermis iedere dag om 21.00 uur dicht, waar dat eerder 22.30 uur was.

Druppel

Stuy hoopte dat die vervroegde sluitingstijd voor dit jaar teruggedraaid zou worden, omdat de kermis vorig jaar volgens hem zonder problemen was verlopen. Dat het stadsdeel vasthoudt aan die eis, is volgens de kermisbaas de druppel.

Daarmee komt er na 36 haar een voorlopig einde aan de kermis in het Stadspark in Nieuw-West. "Ik ben er heel verdrietig over", vertelt de kermisbaas, die in 2019 van de gemeente nog een Andreaspenning kreeg voor zijn werk.

Volgens Stuy is een sluitingstijd van 21.00 uur veel te vroeg. "Op een vrijdagavond komen de meeste mensen pas rond 17.00 uur."

Stuy zegt dat hij na de zomer van 2022 vaak genoeg heeft laten zien dat de kermis ook zonder problemen kan verlopen. "Met poortjes, handhavers en beveiligers hebben we dat voor elkaar gekregen. De politie had de vorige keer veel lof over me. Ook op de kermis in het Westerpark is het nu al twee keer achter elkaar goed gegaan. Ik had dus een kleine bonus verwacht, maar die heb ik niet gekregen."

Westerpark

Voor die kermis heeft Stuy met een ander stadsdeel te maken, waarmee de samenwerking volgens hem veel beter verloopt. "Daar heb je ook te maken met probleemjongeren. En daar hebben we na elke kermis een evaluatiegesprek, die heb ik in Nieuw-West nog nooit gehad. Zelf vind ik het ook belangrijk dat het veilig is op een kermis, maar nu voel ik mij gewoon niet serieus genomen."

Een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West zegt in een reactie dat het besluit om de kermis af te blazen te betreuren. "Alle betrokken partijen keken uit naar een opnieuw mooie editie van de kermis." Volgens het stadsdeel was er al inzet van de politie geregeld om het verloop van de kermis in goede banen te leiden.

"Mocht de kermisexploitant in de toekomst weer een vergunning willen aanvragen, dan staan we daar zeker voor open en zullen we deze aanvraag zorgvuldig behandelen", aldus het stadsdeel.