Huiskamers en boerenstallen in Den Hoorn bieden podium voor artiesten

Ook dorpsbewoner Joop Groeskamp heeft vanaf de eerste editie zijn huis opengesteld. Dit jaar doet hij weer mee en houdt zich bezig met de financiën. Voor de eerste keer werd hij in 1998 gevraagd door Cor van Heerwaarden. "Toen deden we dat gewoon", zegt hij. "Sindsdien doen we iedere keer mee." Hij heeft 55 zitplaatsen in zijn woonkamer. Dus in totaal komen er 220 bezoekers per avond bij hem over de vloer. En tijdens het gehele drie dagen durende festival 660 mensen. "En dat al dertien jaar. Dus dat zijn meer dan 7000 bezoekers", lacht Joop. "Niemand op Texel kan zeggen dat ze zoveel visite hebben gehad. Je bent voor een paar dagen je huis even kwijt, maar het is heel leuk om mee te doen. Het is een prachtig feest en alles is in relaxte sfeer."

Berry heeft er zin in. Het leeuwendeel is al achter de rug. "Voor de vergunning van deze tent moesten er bijvoorbeeld 260 pagina's worden ingeleverd", zegt hij. "Van ieder theater moest in kaart worden gebracht en op schaal worden aangeleverd. En dan heb je het over alle bordjes, brandblussers, spotjes in de huiskamers, klapstoeltjes in theaters en ga zo maar door."

Het festival is uitverkocht. Dat betekent dat er per avond bijna 1.100 bezoekers komen. "De eigenaren van de theaters krijgen ook nog extra kaarten. We hebben ook 77 suppoosten die bij ieder theater staan."

Johan Hoogeboom

Broadway kan rekenen op 43 acts. "Het is vooral cabaret, maar ook muziek. Eigenlijk veel diversiteit." Naast jonge talentvolle cabaretiers zitten er ook meer bekende artiesten tussen. "Ze komen graag", zegt Berry. "Sommige schrijven zelfs speciaal teksten voor Texel of gebruiken deze serie als try-out." Eén van de oudgedienden is Johan Hoogeboom. "Hij speelt alle avonden en na zijn voorstellingen speelt hij nog met zijn nachtband vanaf 12 uur in het theater van Klif."