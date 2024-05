Hilversum houdt poot stijf: uitbreiding betaald parkeren is niet tegen te houden

Vorige maand maakte de gemeente wereldkundig dat Hilversum vanaf juli echt gaat beginnen met het uitbreiden van het betaald parkeren. Daarmee kan de gemeente de wijken leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig houden, is de gedachte. Ook kunnen bewoners gewoon in de buurt van huis parkeren in plaats van oneindig rondjes rijden, zoals nu soms het geval is.

Al met al overviel die boodschap toch veel Hilversummers. Het was een donderslag bij heldere hemel, ook al is dit voornemen al bijna twee jaar bekend en heeft de raad dat vorig jaar vlak voor de zomer vastgelegd in het nieuwe parkeerbeleid.

Achterliggend idee

Sinds het nieuws heeft de gemeente tientallen reacties binnengekregen van bezorgde inwoners en bellen er iedere dag een handvol Hilversummers met vragen over de uitbreiding van het betaald parkeren. Volgens de gemeente komen er vooral vragen binnen over de technische werking van het systeem, het achterliggende idee van het nieuwe beleid en algemene klachten over de uitbreiding.

Naast maatschappelijk onvrede over het genomen besluit vragen veel Hilversummers zich ook af waarom zij niet betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van het beleid. Er zou geen overleg zijn geweest. Dat is ook de strekking van de online-petitie Tegen uitbreiding van parkeervergunningen in Hilversum, die inmiddels bijna 2600 keer is ondertekend.