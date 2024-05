Lichtpuntje voor kampeerders Sandevoerde: onderzoek of bouw chalets in bestemmingsplan past

Ze zijn weer in groten getale naar de raadszaal gekomen woensdagavond om in de Raadscommissie Ruimte en Economie hun zegje te doen over het onrecht dat ze in hun ogen wordt aangedaan. Neem Marco Haages (56), die zo lang hij het zich kan heugen de zomermaanden op de camping doorbrengt. Dat hij die moet verlaten omdat de nieuwe eigenaar, Kennemer Park BV, er 250 bungalows wil neerzetten, gaat er bij hem niet in. ''Mijn jeugd, eigenlijk mijn hele leven, ligt op die plek. Ik laat me niet wegjagen'', zegt de Amsterdammer, die onder meer met zijn vrouw en broer naar het Raadhuis is gekomen.

Ze zijn strijdbaar en met veel. Daardoor moeten de meeste van hen de vergadering via een beeldscherm in een andere zaal volgen. Haages is één van hen. Hij heeft niet al te hoge verwachtingen van de bijeenkomst, Hij heeft al veel van dit soort vergaderingen over de toekomst van de camping meegemaakt. Meestal was de uitkomst negatief. Maar dit keer gaat het anders.

'Kampeermiddel'

Hoewel wethouder Martijn Hendriks (Jong Zandvoort) tot gisteravond niet de indruk heeft gewekt de bouwplannen van de nieuwe eigenaar te willen tegenhouden, gebeurt er eindelijk iets positiefs voor de kampeerders. Henriks antwoordt namelijk 'ja' op de vraag van de Raadscommissie Ruimte en Economie of hij juridisch wil laten toetsen of de chalets die de vastgoedontwikkelaar er wil neerzetten een 'kampeermiddel' zijn of niet.

Zo ja, dan zou het volgens het bestemmingsplan mogen; zo niet, dan heeft Kennemer Park een vergunning voor nodig voor de ontwikkeling van het luxe vakantiedorp met 250 vakantiewoningen (chalets). Gezien onder andere de strenge milieueisen die tegenwoordig aan woningbouw worden gesteld, is het nog maar de vraag of het vastgoedbedrijf die toestemming krijgt.

Ongelijke strijd

''Best goed nieuws'', noemt Haages het onderzoek dat de gemeente Zandvoort gaat doen. Misschien leidt het ertoe dat ze alsnog op de camping mogen blijven. ''Iets waar we gewoon recht op hebben'', zegt hij. ''Die strijd zullen we blíjven voeren, al is het wel een ongelijke strijd. Die lui (Kennemer Park) zijn machtig, want ze hebben het geld. Een proces meer of minder maakt ze niet uit. Daar kunnen wij niet tegenop. Wat denk je dat wij al niet hebben uitgegeven aan advocaten?''

Op verzoek van de raadscommissie zegt wethouder Hendriks toe haast te zullen maken met het onderzoek. Wanneer er een uitslag kan worden verwacht, is nog niet bekend.