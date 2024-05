In eigen huis klaren basketbalsters Landslake Lions de klus en plaatsen zich voor finale

Afgelopen weekend liet Landslake Lions de kans op de finale nog liggen. Op bezoek in Tubbergen dwong de thuisploeg toen een beslissende wedstrijd af door met 79-75 te winnen.

In de eigen sporthal schoot Lions meteen uit de startblokken. In het eerste kwart sloeg de ploeg al een gat van elf punten en die ruime voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. Richelle van der Keijl werd met 21 punten uitgeroepen tot Lady of the Game.

De finale bestaat uit een best-of-five-reeks. De eerste wedstrijd wordt op zaterdag 18 mei gespeeld in de sporthal van Grasshoppers in Katwijk.

Afgelopen weekend was NH Sport aanwezig bij de halve finale tussen Jolly Jumpers en Landslake Lions